publié le 28/09/2018 à 19:32

Voyage à bord de l'Aquarius. Le navire qui aide à sauver des migrants en Méditerranée attend toujours près de Malte pour transférer ses 58 réfugiés secourus. Et parmi ces rescapés qui ont tout quitté au péril de leur vie pour rejoindre l'Europe, il y a 17 enfants.



Dimanche 23 septembre, à l'aube au large de la ville de Sabratha en Libye, une barque en bois surchargée prend l'eau. L'Aquarius récupère ses passagers de fortune contre l'avis des gardes côtes libyens. Le photographe Samuel Gratacap suit minute par minute cette opération de secours pour le journal Le Monde.



Sur une de ses photos, une petite fille libyenne épuisée, cheveux au vent, tête baissée. Son visage est pâle, son expression oscille entre peur et soulagement. Vêtue d'un gilet de sauvetage jaune, les bras nus, sa petite main s'accroche à une barre du pneumatique. "Elle s'appelle Abiba, raconte le photographe. C'est la première personne à être montée (...) elle était accompagnée de son petit frère".

Autour d'Abiba, la mer est noire. On pourrait croire à une photo de vacances, mais non, ici la Méditerranée est un cimetière. "C'était assez tendu, le sauvetage a commencé pendant la nuit, de 5 heures du matin jusqu'à 8 heures, se souvient Samuel Gratacap. Cette photographie, je l'ai faite au moment où les gardes-côtes libyens nous ont approchés".

Premier voyage à bord de l'Aquarius

Samuel Gratacap qui monte à bord de l'Aquarius pour la première fois, veut témoigner au moment où le bateau de SOS Méditerranée et de MSF (Médecins sans frontière) se retrouve abandonné.



"La présence des journalistes à bord est essentielle pour témoigner et comprendre la situation des départs en Méditerranée centrale et c'est peut-être le meilleur endroit pour mesurer les réactions que suscitent à terre une action comme celle de l'Aquarius : des personnes qui ont survécu à un naufrage il y a plus d'une semaine sont toujours là à attendre dans le roulis des eaux internationales", raconte Samuel Gratacap.



À bord, c'est l'interminable attente dans la tempête, le froid et la promiscuité.

"J'échange avec les rescapés sur leur parcours, leur histoire. Mon travail, c'est faire des images mais aussi en donner donc je leur montre les photos et je fais aussi des photos à la demande, notamment avec les enfants, explique le photographe. J'ai un appareil Polaroïd qui me permet de sortir des portraits en direct et donner ces photos. Pour moi, la photographie, c'est un témoignage mais c'est aussi un souvenir".



Sans pavillon, sans port d'attache, les équipes de l'Aquarius se battent pour que ce voyage ne soit pas le dernier. Depuis sa première mission en février 2016, le bateau a sauvé près de 30.000 hommes, femmes et enfants comme Abiba.