et Claire Gaveau

publié le 02/08/2018 à 08:33

L'Aquarius a repris la mer. Le bateau à la coque orange et blanche affrété par SOS Méditerranée et Médecins sans frontières a quitté le port de Marseille mercredi 1er août après une escale technique depuis un mois pour reprendre ses missions de sauvetage au large de la Libye en Méditerranée.



Jean-Yves Abecassis, le porte-parole de l'association, évoque un contexte "tout à fait nouveau". "Nous n'avons aucune garantie sur le port qui pourra accueillir les migrants et nous comptons beaucoup sur l'opinion publique européenne", explique-t-il au micro de RTL.

Depuis son départ du port de Marseille en février 2016, l'Aquarius a sauvé 29.318 hommes, femmes et enfants de la noyade, dont 2.979 depuis le 1er janvier 2018, précise dans un communiqué SOS Méditerranée, selon qui depuis 4 ans, au moins 15.000 hommes, femmes et enfants sont morts noyés en Méditerranée en tentant la traversée sur des embarcations de fortune.