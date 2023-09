Antoinette Lenepveu : la décapitée de Cherbourg

Le mardi 21 juin 1983, le corps d'une femme âgée est retrouvé dans une rivière dans la commune de La Glacerie, aux portes de Cherbourg. Quelques heures, plus tard, sa tête est retrouvée dans un dépôt désaffecté de la SNCF à quelques km de son domicile. Il s'agit d'Antoinette Lenepveu, une veuve de 80 ans.

"C’était inattendu et extrêmement violent pour l'époque et la petite ville de Cherbourg", raconte la journaliste Ludivine Laniepce. Les circonstances de sa mort sont dignes des plus grands films d'horreur. Sa maison est complètement retournée, la veuve est poignardée puis décapitée à son domicile. Son corps, à moitié nu, est traîné dans la rivière. Les enquêteurs décrivent la décapitation comme "très franche et digne d'un boucher professionnel".

Il y a eu la volonté de supprimer son identité en la décapitant Ludivine Laniepce

L'enquête à l'époque va suivre principalement deux pistes. Celle d'un mystérieux promeneur en bleu de travail qu’ils n’ont jamais pu identifier et retrouver. Puis celle d'un déséquilibré, mais dont les déclarations ne correspondent pas avec les témoignages. Le tueur en série Francis Heaulme a, lui aussi, été placé dans la liste des suspects, mais il sera rapidement écarté.

Les années passent et l’enquête reste au même stade, aucun suspect ne sera de nouveau arrêté. Les témoignages sont de plus en plus rares et ceux qui la côtoyaient sont dans l'incapacité de dire qui elle était vraiment. Antoinette ne racontait jamais sa vie. Les policiers vont donc changer de stratégie et se pencher davantage sur la personnalité de la victime. Une mamie bienveillante et prévenante : "comme toute personne âgée vivant seule, elle n’ouvrait pas la porte à ceux qu’elle ne connaissait pas", ajoute Ludivine Laniepce.

L'enquête est relancée depuis 2012

29 ans après la découverte du corps décapité d'Antoinette Lenepveu, le dossier est transféré au parquet de Coutances, dans la Manche. Le magistrat estime que des témoignages méritent d'être vérifiés. "En 2016, ils ont frôlé la vérité... Mais par manque de preuves, ils n'ont pas pu aller plus loin", confie un magistrat.