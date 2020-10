Antisémitisme : Alain Soral de nouveau condamné pour des propos sur les juifs

et Louis Chahuneau

Une fois de plus au tribunal. Alain Soral a de nouveau été condamné à 5.400 euros d'amende pour avoir imputé aux Juifs l'attentat du 11 septembre 2001 à New-York. Soral a été condamné pour un commentaire du 11 septembre 2019 sur le réseau social russe V-Kontakte, où il affirmait notamment : "tout est juif dans le 11 septembre" et renvoyait vers un article sur le site Egalité et Réconciliation. Le tribunal a établi que ce message constituait une diffamation à raison de la religion.

Ce n'est pas la première fois que l'essayiste et comédien franco-suisse, Alain Soral, se retrouve devant un juge pour ses propos antisémites. Son casier judiciaire comporte 19 mentions entre 2008 et 2019, dont des condamnations pour provocation à la haine, diffamation et injure à raison de la religion ainsi que contestation de crime contre l'humanité.

Soral devra rembourser 90 amendes-jour de 60 euros s'il veut échapper à la prison. Fin septembre, il avait déjà été condamné par la cour d'appel de Paris à payer 134.400 euros à la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) pour avoir remis en vente un ouvrage de Léon Bloy, écrivain français de la fin du XIXe siècle, jugé antisémite.