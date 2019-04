publié le 15/04/2019 à 15:03

L'idéologue Alain Soral a été condamné lundi 15 avril par le tribunal correctionnel de Paris à un an de prison ferme assorti d'un mandat d'arrêt, pour contestation de l'existence de la Shoah.



L'essayiste d'extrême droite a été condamné pour avoir publié sur son site des conclusions litigieuses de son avocat dans une autre affaire. Il n’était pas présent à la lecture du délibéré. Son conseil, Damien Viguier, a été quant à lui écopé de 5.000 euros d’amende pour complicité, en raison du contenu de ces conclusions.

En mars dernier, Alain Soral avait été définitivement condamné à 10.000 euros d’amende pour avoir publié un dessin négationniste. En avril 2016, son site Égalité et Réconciliation, avait alors publié un dessin représentant sur une Une titrée “Chutzpah Hebdo” le visage de Charlie Chaplin devant l’étoile de David, avec dans une bulle la question “Shoah où t’es?”, référence à une autre Une polémique de “Charlie Hebdo” après les attentats de Bruxelles, “Papa où t’es?”.

Il a également été condamné à un an de prison ferme en janvier dernier pour injure et provocation à la haine raciale. L'écrivain et polémiste d’extrême droite avait été jugé coupable d’injure raciale contre une magistrate, sur son site Égalité et réconciliation mais aussi pour des propos antisémites. Depuis 2008, Alain Soral est régulièrement condamné pour "diffamation", "injures raciales ou antisémites", "incitation à la haine raciale" ou encore "apologie de crimes de guerre et contre l'humanité".