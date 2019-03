publié le 06/03/2019 à 19:05

Un homme âgé de 27 ans et originaire de Tahiti est jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel d'Angers pour avoir frappé à plusieurs reprises sa femme alors qu'elle était enceinte, rapporte Ouest-France.



Selon le quotidien régional, la première agression remonte à janvier 2017 alors que la victime était enceinte de lui. Des faits pour lesquels l'homme n'est pas poursuivi par la justice. À la fin du mois de février 2018, la jeune femme, aujourd'hui âgée de 20 ans, décide de se séparer de son compagnon alors qu'elle est, de nouveau, enceinte de lui.

Le dimanche 3 mars, en fin d’après-midi, le prévenu récidive et frappe son ex-compagne au niveau du visage et des bras, dans le quartier de la Roseraie, à Angers. Des violences pour lesquelles elle s’est vu administrer un jour d’incapacité totale de travail.

L'agresseur, qui a reconnu les faits, est déjà connu de la justice pour des faits de violences en 2014 et pour vol, vol avec effraction, dégradation et escroquerie en 2018. Il encourt jusqu'à sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende.