publié le 14/08/2018 à 16:45

"Une femme qui subit jusque dans son domicile des violences conjugales doit être aidée, pas expulsée ! La société toute entière doit se ressaisir et agir solidairement" a déclaré Marlène Schiappa sur Twitter le 14 août. La secrétaire d'État à l’égalité femmes-hommes a réagi à l'expulsion d’une femme battue par son compagnon à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine). Elle a publié l'intégralité de la lettre qu'elle adresse au bailleur 3F.



Elle réclame une procédure de soutien pour cette femme. "Ne pas réagir quand on est informé de violences conjugales, c’est de la non-assistance à personne en danger" ajoute-t-elle.



Battue par son compagnon cette mère de famille est sous le coup d'une procédure d'expulsion de son logement à cause du bruit causé par ces violences. "La plainte déposée pour violence conjugale par Madame ne fait que corroborer les troubles", écrit le juge du tribunal d'instance de Colombes, qui a ordonné l'expulsion. Ces "troubles" dérangeaient le voisinage.

Elle a jusqu'au 12 septembre pour quitter son logement

Les "troubles" ont été signalés au bailleur par les voisins, rapporte Le Parisien. "Personne ne venait me voir", souligne la femme à propos de ses voisins. "Je ne comprends pas qu’on m’expulse avec deux enfants à cause de bruits". Elle doit quitter son logement avant le 12 septembre. Le bailleur avait déjà réagi en assumant la procédure et en expliquant qu'il travaillait à une solution de relogement.

Est-ce habituel pour votre groupe d'expulser des locataires au motif qu'elles sont victimes de violences dans leur domicile ? Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l’égalité femmes-hommes Partager la citation





Dans son courrier, Marlène Schiappa invite le bailleur à lui fournir des informations sur la manière dont s'est déroulée l'affaire. "Je tiens à attirer votre attention sur la particulière gravité des faits et je me permets de vous solliciter pour de plus amples renseignements sur le contexte de cette affaire : ces informations sont-elles exactes ? Est-ce habituel pour votre groupe d'expulser des locataires au motif qu'elles sont victimes de violences dans leur domicile ?", écrit-elle.



La secrétaire d'État rappelle également qu'en France une femme décède tous les trois jours sous les coups de son compagnon. Le numéro 3919 est destiné aux femmes victimes de violences, ainsi qu’à leur entourage et aussi aux personnes témoins de violences conjugales.

Une femme qui subit jusque dans son domicile des violences conjugales doit être aidée, pas expulsée !

La société toute entière doit se ressaisir et agir solidairement.

Mon courrier au bailleur 3F.

J’exige des explications et la mise en place d’une procédure de soutien. ¿¿ pic.twitter.com/QwSrpCfo6U — ¿¿ MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 14 août 2018