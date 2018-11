publié le 14/11/2018 à 17:20

La vidéo d'abord publiée sur Snapchat a ensuite été vue plus de 2,3 millions de fois lorsqu'elle a été relayée sur Twitter. Les images violentes montrent un couple dont notamment une femme asséner deux gifles à un homme assis devant la gare d'Angers.



Les faits sont survenus à la suite d'une altercation verbale entre en couple et l'homme qui a reçu les coups. Ce dernier reste assis et impassible dans la vidéo qui a scandalisé de nombreux internautes. Sans parler des commentaires de la personne qui filme, visiblement plus amusé qu'indigné. Les images ont tellement été partagées sur Twitter que le compte officiel de la Police Nationale a commenté la vidéo pour signifier qu'une enquête allait être lancée.

Une enquête a été ouverte le lendemain des faits pour "coups et blessures volontaires en réunion", précise une source policière à Franceinfo. Si aucune arrestation n'a encore été effectuée, selon Ouest France, les agresseurs ont été identifiés. La victime reste inconnue et ne s'est pas présenté au commissariat pour porter plainte.

J’ai eu tellement de haine en regardant cette story pic.twitter.com/mQDPdr96gF — orion (@MattiaGrd) 9 novembre 2018

La personne filmant et attisant la haine mérite aussi des sanctions — Max (@treize6251) 10 novembre 2018

Le pire c que les gens autour ne font rien aussi — chez pas (@chezpas16) 10 novembre 2018

Ça fait tellement mal au coeur pour le gars sérieux¿ — AdrienC (@Fadrox1) 10 novembre 2018