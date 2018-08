publié le 10/08/2018 à 13:25

La scène est d'une rare violence. Au Brésil, les images d'une femme battue par son mari captées par une vidéo-surveillance font le tour des médias et des réseaux sociaux depuis le 5 août, et indignent le pays.



Tatiane Spitzner, une avocate de 29 ans, est décédée le 22 juillet, après une chute d'un immeuble. Pour le moment, il est impossible d'établir un lien direct entre son décès et les violences infligées par son mari peu avant.

Retour sur les faits : tout commence dans une voiture, stationnée en bas d'un bâtiment à Guarapuava, au sud du Brésil. Une altercation commence dans le véhicule, puis se poursuit dans le parking de l'immeuble. Luís Felipe Manvailer, l'époux de Tatiane, la tire de la voiture et lui serre la gorge. La jeune femme tente de s'enfuir à plusieurs reprises, dans le parking, puis plus tard dans l'ascenseur. Son mari finit toujours par la rattraper.

Elle décède quelques minutes plus tard, après une chute du 5e étage de l'immeuble. La chemise maculée de sang, son mari traîne le corps dans l'ascenseur, avant de prendre la fuite à l'approche de la police. L'homme a été interpellé mais nie avoir tué sa femme, qui aurait voulu se tuer d'après lui.

Indignation des Brésiliens

Ces images ont été diffusées le 5 août dernier à la télévision brésilienne, et ont choqué la population. Une question reste en suspens : comment est-ce possible que personne ne soit intervenu malgré les cris de cette femme ?



La sœur de Tatiane Spitzner tire ainsi la sonnette d'alarme. Elle a lancé un compte Instragram, "Todos Por Tatiane" ("Tous pour Tatiane"), suivi par 119.000 personnes vendredi 10 août. En description du compte, Luana Spitzner écrit : "La violence laisse des traces. Ne pas les voir cause les féminicides."



Le hashtag #metaAcolher a également été lancé sur Twitter. Signifiant "met une cuillère", il fait référence à une expression brésilienne qui dit qu'il n'est pas bon de se mêler des affaires (de "mettre une cuillère") entre un mari et sa femme. Le mouvement incite les victimes et témoins de violences conjugales à prévenir les forces de l'ordre.



Les violences conjugales sont un fléau au Brésil. Selon les données de 2013 du ministère des Femmes, une femme mourait toutes les 90 minutes au Brésil, 5 femmes étaient battues toutes les 2 minutes, et le taux de féminicide était de 4,8 pour 100.000, le cinquième plus élevé au monde. Une loi adoptée en 2015 a tenté d'endiguer le phénomène, en reconnaissant le féminicide et alourdissant les peines pour les tueurs.