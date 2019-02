publié le 10/02/2019 à 09:50

En octobre 2015, l'association L214 diffusait une vidéo de l'abattoir d'Alès, dénonçant des infractions et des mauvais traitements d'animaux. Le directeur de cet abattoir du Gard va comparaître lundi devant le tribunal de police pour "installations et équipements non conformes".



Le parquet d'Alès avait ouvert une enquête préliminaire après la diffusion d'images choquantes montrant des bovins et des moutons saignés alors qu'ils avaient repris connaissance, des porcs entassés dans une cage avant d'être asphyxiés au CO2, un cheval apeuré frappé avec un aiguillon électrique ou un veau sorti d'un tonneau de contention.

"Le directeur de l'abattoir, seul prévenu dans cette affaire, ne risque que trois amendes de 750 euros au maximum", s'est indigné à l'AFP l'association de défense de la cause animale. "Cette affaire est un scandale", ajoute Brigitte Gothière, porte-parole de l'association. "Le contraste entre la violence des images et la façon dont ce procès va être expédié est saisissant."

Après la diffusion de la vidéo en 2015, le maire d'Alès Max Roustan (LR) avait immédiatement annoncé la fermeture à titre conservatoire de l'établissement. La réouverture avait été progressive deux mois après.