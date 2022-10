Alexis Kohler mis en examen : ce que la justice reproche au secrétaire général de l’Elysée

Le 23 septembre dernier, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, a été mis en examen pour prise illégale d'intérêts, a-t-on appris le lundi 3 octobre. Cette mise en examen a eu lieu dans le cadre de l'information judiciaire visant ses liens familiaux et professionnels avec l'armateur MSC.

Le numéro deux de l'Élysée a également été placé sous le statut plus favorable de témoin assisté pour trafic d'influence, et ne fait l'objet d'aucune mesure de contrôle judiciaire, a précisé dans un communiqué le Procureur national financier Jean-François Bohnert. L'affaire est née après la publication en 2018 de plusieurs articles de Mediapart sur un éventuel conflit d'intérêts entre ses postes dans la fonction publique et ses liens avec l'armateur italo-suisse Mediterranean Shipping Company (MSC), fondé et dirigé par les cousins de sa mère, la famille Aponte.

Après la publication des articles du site d'informations, le Parquet national financier (PNF) avait ouvert une enquête préliminaire, qu'il avait classée sans suite en août 2019 en indiquant que l'analyse des éléments recueillis "ne (permettait) pas de caractériser les infractions initialement suspectées". Mais l'association anticorruption Anticor a obtenu la relance des investigations en juin 2020 grâce à une plainte avec constitution de partie civile, qui permet la plupart du temps la désignation d'un juge d'instruction.

Alexis Kohler clame son innocence

Alexis Kohler "conteste avec force avoir commis tout délit", a réagi dans un communiqué son avocat, Maître Éric Dezeuze. "Sans que soient pris en considération à ce stade les nombreux éléments objectifs à décharge, Alexis Kohler a été placé sous le statut de mis en examen pour prise illégale d’intérêt pour des faits pouvant remonter à plus de dix ans", explique Me Dezeuze, affirmant que "la suite de la procédure, à laquelle il a désormais accès" allait "lui permettre de démontrer son innocence".

Au cours de l'enquête préliminaire, une douzaine de personnes, dont Alexis Kohler, ont notamment été entendues par la Brigade de répression de la délinquance économique (BRDE). Ces investigations avaient donné lieu à la rédaction de deux rapports de police successifs contradictoires, selon des éléments de l'enquête dont avait eu connaissance l'AFP.

Dans un premier, qualifié d'intermédiaire par le PNF, daté du 7 juin 2019 et faisant 34 pages, un enquêteur écrit par exemple qu'Alexis Kohler "ne prend aucune mesure pour organiser un déport formalisé", à savoir ne pas intervenir sur les questions liées à MSC lorsqu'il travaille pour le ministre Pierre Moscovici ou qu'il "ne met en place aucun déport" quand il est ensuite directeur de cabinet d'Emmanuel Macron.

Les conclusions du second rapport, plus court de 11 pages et daté du 18 juillet 2019, sont moins sévères : le même enquêteur détaille ainsi que des déports d'Alexis Kohler ont bien été organisés quand il a travaillé à Bercy.

Quand Emmanuel Macron prenait sa défense

Emmanuel Macron avait lui-même pris la plume via une "note personnelle" en juillet 2019 faveur d'Alexis Kohler et envoyée au parquet national financier (PNF) par son avocat, assurant que son collaborateur n'était jamais intervenu, au moment où il était son directeur de cabinet à Bercy, dans des dossiers liés à l'armateur italo-suisse MSC.



"Dans la mesure où le plus haut fonctionnaire de l'État est mis en examen pour prise illégale d'intérêts, la question qui se pose maintenant est celle de sa démission", a estimé auprès de l'AFP l'avocat d'Anticor Jean-Baptistes Soufron, évoquant un "énorme travail, sérieux et approfondi" des juges instructeurs.

