et Clémence Bauduin

publié le 27/09/2018 à 15:41

Alexandre Benalla, mis en examen pour des violences en marge du défilé du 1er-Mai à Paris, voit son audition face aux juges d'instruction reportée en raison de son changement d'avocats, indique sa nouvelle défense, composée de Mes. Pierre Haïk et Jacqueline Laffont.



L’ex-collaborateur d'Emmanuel Macron devait être interrogé pour la première fois par les juges pour s'expliquer sur les accusations de violences qui pèsent sur lui depuis les révélations du mois de juillet. "L'interrogatoire est reporté", a indiqué Me Laffont, sans préciser à quelle date il était repoussé. Pour rappel, Alexandre Benalla est mis en examen depuis fin juillet, notamment pour son rôle présumé dans des violences et pour son ingérence dans l'action de la police le 1er mai à Paris.

Mardi 25 septembre, le parquet de Poitiers avait par ailleurs décidé d'ouvrir "une enquête préliminaire" à l'encontre de l'ancien chargé de mission du président après la publication par Mediapart d'une photo d'Alexandre Benalla brandissant un pistolet et qui daterait du 28 avril 2017, alors qu'il n'avait pas de permis de port d'arme.



L'ex-collaborateur de l'Élysée, aujourd'hui mis en examen pour des violences lors du 1er-Mai, a déclaré au Monde daté du 26 juillet, qu'il ne possédait alors pas de permis l'autorisant à porter une arme en dehors du quartier général d'En Marche !, à Paris.