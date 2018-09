et AFP

publié le 25/09/2018 à 02:22

C'est un nouvel élément embarrassant pour Alexandre Benalla. Le site Mediapart a publié lundi 24 septembre une photo sur laquelle on le voir brandir une arme, alors qu'à cette époque, il n'était pas titulaire d'un permis de port d'arme en bonne et due forme.



Selon le site d'information, le cliché a été pris dans un restaurant à Poitiers le 28 avril 2017, où Emmanuel Macron était venu dîner après un meeting à Châtellerault, cinq jours après le premier tour de la présidentielle. Le candidat Macron est alors accompagné d'une quarantaine de personnes.



Mediapart raconte que l'une des serveuses demande alors un seflie à trois des gardes du corps d'Emmanuel Macron, ce qu'ils acceptent. Alors que la jeune femme prend la photo, Alexandre Benalla, tout sourire, sort un pistolet et le dirige vers le visage de la serveuse.

En pleine présidentielle, Benalla dégaine son arme pour un selfie https://t.co/Y5BdHnE4tc — Mediapart (@Mediapart) 24 septembre 2018

Or, à cette époque, Alexandre Benalla est directeur de la sûreté du candidat Macron et ne possède alors pas de permis l'autorisant à porter une arme en dehors du quartier général d'En Marche, à Paris ; bien loin de ce restaurant poitevin.



Ce n'est que le 13 octobre 2017, dans le cadre des ses missions à l'Élysée, qu'il sera autorisé à détenir une arme de façon permanente.