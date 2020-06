publié le 15/06/2020 à 19:48

Environ 400 personnes ont été évacuées des Palais de justice de Clermont-Ferrand et Saint-Étienne à la mi-journée, après une fausse alerte à la bombe, ont indiqué ce lundi 15 juin les parquets de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne. Vers 11h30 ce lundi, "un individu a appelé le Palais de justice de Clermont pour indiquer que des explosifs avaient été introduits dans le bâtiment par le personnel chargé du ménage et qu'une explosion aurait lieu entre 13h00 et 14h00", a détaillé Éric Maillaud, procureur de la République de Clermont-Ferrand.

Ce dernier a également précisé que l'homme en question a ajouté que le palais de justice de Saint-Étienne était également visé. Les audiences en cours ont donc été immédiatement suspendues et environ 200 personnes ont été évacuées de chaque palais de justice. Elles ont pu réintégrer les bâtiments en début d'après-midi.

"Les services de police judiciaire de Clermont-Ferrand et de Saint-Étienne ont été co-saisis d'une enquête pour tenter d'identifier les auteurs de cet appel mensonger", a déclaré à l'AFP le procureur de la République de Saint-Étienne, David Charmatz.