publié le 03/06/2020 à 12:51

Hermine de Clermont-Tonnerre est plongée dans le coma, à la suite d'un "grave accident de moto", survenu le 1er juin. Le média Gala a rapporté la terrible nouvelle, d'abord publiée par le producteur Thierry Klemeniuk, le 2 juin, sur Facebook. Son message a depuis été effacé.

Gala précise qu'Hermine de Clermont-Tonnerre, auteure et membre de la jet-set parisienne est hospitalisée dans "une clinique" et que "son état est préoccupant". Sur Facebook, Viviane Zaniroli, son amie a publié un message pour la soutenir dans cette épreuve : "En pensées et en prières pour notre Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, dans le coma suite à un accident de moto, on pense fort à Allegra et Calixte ses enfants. Ma princesse chérie tu es une Warrior, bats-toi".

Jean-Luc Lahaye a expliqué de son côté, lors d'une interview pour la chaîne Non Stop People que le pronostic vital d'Hermine de Clermont-Tonnerre est "engagé". "J'espère qu'elle va s'en sortir, c'est tout ce que je souhaite vraiment. C'est une fille que j'adore. On a le même cabinet comptable, très fidèle, très joyeuse évidemment, personnage extraordinaire. Elle est maman aussi donc pour cette raison j'espère aussi qu'elle va s'en sortir et qu'elle va récupérer toute sa mobilité. Je ne sais pas encore ce qu'elle a. Je sais que c'est très grave parce que son pronostic vital est engagé", confie le chanteur.

Une personnalité mondaine

Hermine de Clermont-Tonnerre s'est lancé dans la carrière de styliste, avant d'ouvrir sa propre agence de communication. Amie de nombreuses personnalités, elle a aussi été membre du jury de Miss France en 2003 et a participé aux émissions Fear Factor et La Ferme Célébrités.

Elle a aussi écrit des romans dont Politesse oblige : Le savoir-vivre aujourd'hui en 1996 et Mon prince est venu : Pour un temps, pour longtemps ou pour toujours et L'Art et la manière du discours de mariage.