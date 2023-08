Agression de Kenzo : quelles sont les peines requises contre les trois prévenus ?

Vendredi 25 août s'ouvrait le procès des trois jeunes hommes accusés de l'agression de Kenzo et de ses parents, le 3 juin dernier lors d'un match d'Ajaccio contre Marseille. Pendant le match, des individus avaient fait irruption dans la loge où se trouvait le garçon, atteint d'un cancer, et sa famille. Le père de Kenzo avait été agressé et son maillot dérobé.

"Je regrette mon geste, on n'aurait jamais dû faire ça", a déclaré à la barre le premier prévenu, considéré comme l'instigateur principal de l'intrusion, au casier judiciaire vierge. S'il nie avoir porté des coups au père de famille, le procureur a requis contre lui 18 mois d'emprisonnement dont 12 avec sursis, une peine aménageable sous bracelet électronique, une amende de 1.500 euros et une interdiction de stade de cinq ans.

Les deux autres jeunes appelés à la barre se qualifient eux-mêmes de "suiveurs". Le deuxième, au casier vierge, est en attente de jugement dans une autre affaire et le troisième a déjà été condamné lorsqu'il était mineur pour un vol aggravé. Le procureur a requis contre chacun une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, une amende de 1.000 euros et une interdiction de stade de cinq ans.

Les trois prévenus regrettent leur geste

L'affaire avait suscité de vives réactions, jusqu'au président Emmanuel Macron, demandant des sanctions "claires et fortes". Les trois prévenus ont exprimé des regrets, jugés "un peu faibles" par le procureur.

La famille de Kenzo était absente à l'audience, représentée par l'un de ses avocats. Ce dernier a demandé 5.000 euros d'indemnités pour le père, 3.000 pour la mère, une expertise psychologique pour les enfants avec des provisions de 5.000 euros pour Kenzo et 3.000 pour son frère. Le juge doit rendre sa décision le 8 septembre.