Atteint d'un cancer du cerveau, Kenzo, un jeune supporter de l'OM de 8 ans, était invité samedi 3 juin à suivre en loge la rencontre entre Ajaccio et Marseille, lors de la dernière journée de Ligue 1.

Son rêve a hélas viré au cauchemar. Sa famille a dénoncé une intrusion et des violences de supporters corses contre l'enfant et ses proches.



Emmanuel Macron a réagi ce lundi 5 juin : "Comme toute violence, c'est évidemment inacceptable. J'ai une pensée très émue pour Kenzo et ses parents. Il se bat avec beaucoup de courage contre la maladie". Et de poursuivre : "C'est un supporter fidèle et rien ne justifie ça. J'attends que les sanctions les plus fortes et claires soient prises."

Pablo Longoria, le président du club phocéen, a dénoncé de son côté des "failles dans la sécurité du stade". "C'est l'un des moments les plus tristes de la saison", a poursuivi celui qui a regardé le match dans la loge voisine. Et d'ajouter : "Celui qui a fait ça est un malade mental qui n'a pas sa place dans la société."

L'OM va prochainement inviter Kenzo et son petit frère de six ans, présent lors de l'agression, au stade Vélodrome.

À écouter également dans ce journal

