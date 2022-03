Agression d'Yvan Colonna : une information judiciaire va être ouverte pour "tentative d'assassinat"

La garde à vue de l'agresseur d'Yvan Colonna a été levée dimanche et une information judiciaire va être ouverte pour "tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste", a annoncé le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard, lors d'une conférence de presse.

L’exploitation de la vidéosurveillance de la salle de sport a permis de démontrer que l’agression avait duré 8 minutes et que Franck Elong Abé a porté des coups violents à Yvan Colonna, et tenté de l’étrangler à plusieurs reprises notamment avec des sacs poubelle et des serviettes. Le parquet va requérir sa mise en examen et son placement en détention provisoire, a indiqué Jean-François Ricard.

À l’arrivée des surveillants Franck Elong Abé a d’abord dit que Colonna avait fait un malaise. Il y a peu de doute sur son intention terroriste car 3 éléments sont en cause : le déroulement des faits, l’exclusion de tout motif autre que religieux, le parcours djihadiste d’Elong Abé. Ce dernier reconnaît les faits qu’il justifie par une suite de propos blasphématoires tenus par Colonna ces derniers mois.

La suite des investigations va retracer le parcours de l’agresseur en détention et notamment s’intéresser à ses fréquentations.