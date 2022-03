Agression d'Yvan Colonna : que s'est-il vraiment passé ?

De Propriano à l'Île-Rousse, des manifestations étaient organisées dans toute la Corse vendredi 4 mars au soir pour dénoncer la violente agression d'Yvan Colonna par un codétenu. Le militant nationaliste, condamné à la prison à perpétuité pour l'assassinat du préfet Érignac, est toujours dans le coma. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête.

L'agresseur, Franck Elong Abé, un Camerounais de 36 ans présenté comme un djihadiste, est lui toujours en garde à vue. Face aux policiers, il a expliqué son geste par un blasphème.

Les deux hommes se connaissaient, discutaient souvent, parfois de religion. Lundi dernier, Yvan Colonna lui dit : "Je crache sur Dieu". Une insulte grave pour son codétenu, musulman, qui part dans sa cellule et décide de ne plus parler au nationaliste corse. Le jour du drame, Franck Elong Abé travaille dans la prison, il est chargé du ménage. Il entre alors dans la salle de musculation, et tombe sur Yvan Colonna en train de faire du sport.

Les coups partent presque instantanément, rien de prémédité, rien d'organisé dit-il. Puis l'agresseur sort et fait entrer un surveillant qui déclenche les secours. Elong Abé, arrêté en 2012 en Afghanistan et condamné pour terrorisme, assume son geste devant les enquêteurs qui l'interrogent depuis près de 3 jours, tout en leur répétant qu'il a de l'estime et de la sympathie pour Yvan Colonna.