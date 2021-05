"Délire transgenre" : Attal "heurté" par la couverture de Valeurs actuelles

publié le 28/05/2021 à 12:53

Gabriel Attal heurté par la une du dernier numéro de Valeurs actuelles dans lequel, de surcroît, il est longuement interviewé. Sous un drapeau arc-en-ciel, celui de la communauté LGBTQ+, l'hebdomadaire conservateur titre : "Le délire transgenre"", dénonçant une instrumentalisation du changement de sexe par les "lobbies".

Interrogé au lendemain de la parution de ce numéro, le porte-parole du gouvernement se dit "heurté". Comme le rapporte Le Figaro, Gabriel Attal estime que ce dossier risque de provoquer des "discriminations supplémentaires" à l'encontre des "personnes trans et LGBT", car il y présente la transidentité comme une "pathologie.

"Quand vous donnez une interview à un journal (...), on ne vous soumet pas les articles qui seront publiés", explique-t-il afin de justifier sa présence dans ce numéro précis. "Je suis porte-parole du gouvernement, j'assume de répondre aux demandes d'interview qui me sont faites et de parler à tout le monde", estime-t-il, déclarant présenter des "convictions diamétralement opposées" à celles de m'hebdomadaire.

Deux associations portent plainte

Le quotidien rappelle que cette une a suscité une vague d'indignation, et même plus. Deux associations, Stop Homophobie et Adheos (association d'Aide, de Défense Homosexuelle, pour l'Égalité des Orientations Sexuelles), ont annoncé qu'elles déposeraient plainte pour "injure à raison de l'identité de genre".

"Une" méprisable de Valeurs Actuelles.



Ce n'est pas la première fois, mais on ne s'y habitue jamais.



S'il faut la chérir, la liberté d'expression n'autorise pas toutes les horreurs.



Le mot "valeurs" est ici vidé de toute sa substance.



La transphobie est une réalité qui tue. pic.twitter.com/zhJvpy8Gh6 — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) May 27, 2021

Élisabeth Moreno, ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, dénonce de son côté un dossier "méprisable" et rappelle que "la transphobie est une réalité qui tue".