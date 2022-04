Affaire PPDA : que contient la nouvelle plainte déposée contre lui ?

Une nouvelle plainte pour viol vient s'ajouter au dossier. Une femme accuse Patrick Poivre d'Arvor de l'avoir violé dans les locaux de TF1 en février 1995. Cette plainte a été déposée peu avant la diffusion d'un documentaire de Complément d'enquête diffusé ce jeudi 28 avril sur France 2 dans lequel la plaignante, aujourd'hui quinquagénaire, témoigne.

À l'époque, elle sort d'école de journalisme. À 24 ans, elle se retrouve dans le bureau du présentateur vedette de TF1. La discussion est professionnelle avant que Patrick Poivre d'Arvor ne demande à la jeune femme si elle a un copain. "Je lui ai répondu 'non'. Il se lève, fait le tour de son immense bureau et vient s'asseoir à côté de moi. Il met ses mains sur mes épaules et il m'embrasse", témoigne Mathilde (son prénom a été modifié). Elle explique que le présentateur l'a violée. "Cela a duré 2 minutes. Il s'est rhabillé, je me suis rhabillé. Et il m'a dit 'bonsoir, à demain'".

Cette nouvelle plainte, étudiée par le Parquet de Nanterre, risque de se heurter à un problème de prescription car les faits décrits sont trop anciens. En juin 2021, les huit plaintes déposées avaient été classées sans suite pour cette raison. De son côté, Patrick Poivre d'Arvor a décidé de porter plainte pour "dénonciation calomnieuse" à l'égard de 16 femmes. D'après des passages publiés par franceinfo, il fustige le "lot d'excès et de dérives" du mouvement #MeToo. "On ne peut pas accuser impunément", selon l'avocat de l'ancienne star de TF1.