Patrick Poivre d'Arvor porte plainte pour "dénonciation calomnieuse" contre 16 femmes

"Depuis l'emballement généré par la déferlante #MeToo, la libération de la parole des femmes connaît malheureusement son lot d'excès et de dérives, et les moyens mis en œuvre pour servir cet objectif légitime peuvent s'avérer pervers et dévastateurs", peut-on lire dans la plainte déposée mardi 26 avril auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Nanterre par Patrick Poivre d'Arvor et que Complément d'enquête, émission de France 2, a pu consulter.

Dans cette plainte, PPDA accuse 16 femmes - elles-mêmes l'accusant de harcèlement sexuel ou de violences sexuelles - de "dénonciation calomnieuse". En février 2021, Florence Porcel, journaliste, avait porté plainte contre l'ancien présentateur du 20h de TF1 pour des agressions sexuelles en 2004 et 2009. Dans la foulée, l'accusé avait porté plainte pour diffamation. Les deux plaintes ont été classées sans suite en juin 2021. En novembre, huit femmes avaient témoigné dans le journal Libération, toujours à propos d'agressions sexuelles. Puis deux nouvelles plaintes avaient été déposées en décembre.

Alors que l'épisode de Complément d'enquête de jeudi 28 avril portera sur ces affaires, l'avocat de PPDA, Philippe Naepels "a confirmé avoir déposé cette plainte auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal de Nanterre cette semaine" et qu'"il est temps que ces accusations soient jugées. On ne peut pas accuser faussement et impunément", rapporte Franceinfo.