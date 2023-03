Affaire Pierre Palmade : son contrôle judiciaire confirmé

Pierre Palmade n'ira pas en prison. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris a décidé de le maintenir sous contrôle judiciaire en ajoutant une interdiction : celle de quitter l'établissement hospitalier où l'humoriste est actuellement pris en charge, peut-on lire dans un communiqué du parquet général.

Les magistrats ont considéré que l'état de Pierre Palmade n'était pas incompatible avec un maintien en détention, mais que l'évolution de cet état de santé "amoindrissait les risques qui avaient fondé la décision de placement en détention provisoire" de l'homme de 54 ans.

Le 17 février dernier, l'humoriste a été mis en examen des chefs d'homicide volontaire et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 3 mois, par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, délits aggravés par l'usage de produits stupéfiants, la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence, et commis en état de récidive légale.

Plus d'informations à venir sur RTL.fr...



