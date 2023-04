Affaire Palmade : deux mois après l'accident, où en sont les enquêtes ?

Dans l'enquête sur les circonstances de l'accident de la route, Pierre Palmade reste encore à ce jour la seule personne mise en examen. L'humoriste est poursuivi pour "blessures et homicide involontaires". Les deux passagers qui étaient avec lui au moment du drame et qui avaient d'abord quitté le lieu de l'accident avant d'être interpellés quelques jours plus tard, restent pour le moment placés sous le statut de témoins assistés.

L'humoriste est toujours hospitalisé, dans un établissement de la région parisienne. Il est placé sous contrôle judiciaire. Une décision d'abord contestée puis confirmée par la cour d'appel de Paris. Sauf s'il ne respecte pas les conditions de ce contrôle, la décision est définitive. Pierre Palmade n'ira donc pas en prison avant son procès.

Il reste un certain nombre d’actes d’enquêtes à effectuer. Pierre Palmade sera, quoi qu’il arrive, de nouveau interrogé dans la longueur dans les mois à venir avec cette question : pourquoi sa voiture s'est-elle déportée ? Y a-t-il eu, en plus de la drogue, une autre circonstance aggravante ? Il y aura évidemment des expertises techniques sur les véhicules. Pour rappel, Pierre Palmade a reconnu avoir consommé de la cocaïne juste avant l'accident.

Quel est l'état de santé des victimes de l'accident ?

Parmi les victimes, la passagère enceinte de 27 ans et le garçon de 6 ans ont pu sortir de l'hôpital. L'enfant reste très affaibli et ne retourne à l'école que par demi-journée. La passagère, elle, est suivie psychologiquement, mais n'a pas encore pu reprendre le travail. Enfin, le conducteur de la voiture, son beau-frère et père du garçon, est toujours hospitalisé et suit une importante rééducation.

Quant au fœtus que portait la passagère, il a été déclaré décédé une demi-heure après que les médecins ont pratiqué une césarienne. Selon un premier examen médical, il est donc né vivant puis mort par la suite. C'est notamment pour cela que Pierre Palmade reste poursuivi pour le moment pour homicide involontaire, mais une deuxième expertise doit encore confirmer la première.

Dans quel état se trouve Pierre Palmade aujourd'hui ?

Selon les informations de RTL, les médecins sont présents aux côtés de l'humoriste en continu. Ils surveillent chaque visite qu'il peut recevoir dans sa chambre d'hôpital. Tout est verrouillé afin qu'aucune information sur son état de santé ne fuite.

Pour autant, nous avons tout de même quelques indices. Il a subi un AVC assez sérieux le 25 février dernier. Il est donc toujours suivi de très près médicalement, et surtout, il n'a toujours pas pu être entendu sur les accusations de détention et de consultation d'images pédopornographiques le concernant. Selon nos informations, son état de santé fragile et son incapacité à s'exprimer longuement face aux enquêteurs sont entrés en ligne de compte pour ne pas l'entendre tout de suite.

Où en est l'enquête pour détention et consultation d'images pédopornographiques ?

L'enquête a évolué ces dernières semaines. Tout est parti du témoignage, fin février, d'un jeune homme qui confie aux enquêteurs qu'il existe des éléments prouvant que Pierre Palmade consulte des vidéos pédopornographiques. Dans la foulée, les enquêteurs de la Brigade de Protection des Mineurs de la PJ Parisienne auditionnent un proche de l'humoriste qui possède une vidéo sur laquelle on verrait Pierre Palmade visionner du contenu pédophile.



Au final, un seul homme est mis examen et ce n'est pas Pierre Palmade. Il s'agit de celui qui détenait effectivement du contenu illégal et qui était présent dans la vidéo. De plus, rien n'a été retrouvé dans les ordinateurs de l'humoriste, saisis lors de deux perquisitions. Avec le temps, l'humoriste est progressivement devenu plus témoin que suspect. Il n'a pas encore pu être entendu pour des raisons de santé. Mais, selon nos informations, comme l'on s'oriente plutôt vers une audition en tant que témoin et non vers une garde à vue, il y a moins d'urgence à l'entendre.