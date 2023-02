Affaire Pierre Palmade : l'humoriste victime d'un AVC

Pierre Palmade a été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) ce samedi 25 février en début de soirée. Actuellement mis en examen dans le cadre de l'accident de la route qu'il a provoqué il y a dix jours, l'acteur était assigné à résidence au sein d'un hôpital de Villejuif, dans le Val-de-Marne, sous bracelet électronique.

Ce vendredi, la cour d’appel de Paris devait se prononcer sur la situation de l'acteur, et notamment sur la décision de son contrôle judiciaire. La réponse sera finalement rendue le 27 février prochain. Alors qu’il a été mis en examen pour "homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur sous l’emprise de stupéfiants", le parquet de Melun avait requis la détention provisoire de l’humoriste. Le juge des libertés et de la détention n’avait pas suivi ces prérogatives et avait indiqué le placement sous contrôle judiciaire de l’acteur.



Ce dernier ne s'était pas rendu à cette audience pour des raisons médicales.

