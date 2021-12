Omar Raddad : l'espoir d'un nouveau procès

Le 24 juin 1991, à 17 heures, les gendarmes se présentent à la villa La Chamade, à Mougins. La propriétaire Ghislaine Marchal, 65 ans, n'a plus donné signe de vie depuis la veille en fin de matinée. Une amie lui a parlé au téléphone vers 11h50 et depuis plus rien.

Les gendarmes ont toutes les clés. Ils inspectent la demeure et au sous-sol, la porte de la chaufferie leur résiste. Ils distinguent un lit pliant qui interdit l'ouverture et un tube métallique appuyé sur un chevron en bois. Ghislaine Marchal gît face contre terre.

L'autopsie dira qu'elle a été frappée à la tête avec un chevron. Elle porte également une dizaine de coups de couteau, au cou et à l'abdomen. Sur la porte de la chaufferie, il y a ce début de phrase : "Omar m'a T". Sur celle de la cave, les mêmes mots mais plus lisible "Omar m'a tuer".

Nos invités

Me Sylvie Noachovitch, avocate d'Omar Raddad

Jean-Marie Rouart, écrivain et académicien. Il est l'auteur du livre "Omar, la construction d’un coupable" aux éditions Le Fallois