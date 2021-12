"Là, on ne peut plus parler d'ADN de pollution", soutient Me Sylvie Noachovitch au micro de RTL, dans L'heure du crime. Pour l'avocate d'Omar Raddad, sur les 4 ADN retrouvés lors des expertises lancées par la défense, il y en a deux qu'on ne peut plus qualifiés d'ADN "de pollution". "À savoir, celui qui a 'matché' avec le fichier national des empreintes génétiques (en 2018 NDLR), c'est celui qui se trouve sur la porte de la cave à vin. Et le deuxième, celui qui se trouve sur la porte de la chaufferie", détaille l'avocate du jardinier.

Ce jeudi 16 décembre, la justice a décidé de faire un pas dans l'optique d'un éventuel nouveau procès, même si le chemin reste long pour Omar Raddad. Cette décision est tombée 27 ans après que le jardinier a été condamné pour le meurtre de Ghislaine Marchal, pour lequel il a toujours clamé son innocence, avant de bénéficier d'une grâce partielle en 1996.

Selon son avocate, Me Sylvie Noachovitch, cette récente décision est "extraordinaire". "Il ne faut pas se cacher que c'est l'aboutissement d'un long combat." "Mais c'est aussi le début d'un nouveau combat en ce sens que maintenant deux conseillers ont été désignés pour examiner les documents que j'ai apporté". Une expertise qui portera donc sur 35 traces du même ADN.