Le dimanche 17 mars 2013, vers 10 heures, le corps sans vie d'Olivier Metzner est retrouvé aux abords de Boëdic, une île du golfe du Morbihan. L'autopsie confirme que le célèbre avocat parisien s'est suicidé. Il n’y a eu "aucune intervention d’un tiers", déclare le procureur de Vannes, Thierry Phelippeau. De plus, une lettre évoquant sa volonté de mettre fin à ses jours est retrouvée chez lui.

Ténor des barreaux de Paris, Olivier Metzner excelle dans l’art de défendre "les plus puissants", avec pour réputation celle d’un homme intelligent, efficace mais manipulateur. Pourtant, derrière la brume des cigares cubains qu’il fume sans limite se cache un homme plus secret, plus énigmatique.

Nul n’est permis de s’approcher de sa vie privée. "C'était un homme très mystérieux, très secret, qui compartimentait beaucoup" explique Sophie Bonnet, journaliste qui a enquêté sur la mort de l'avocat et autrice du livre Le Maître et l'assassin (Robert Laffont, 2022), dans Les Voix du Crime. De cette vie personnelle on débusque seulement une fascination pour l’océan, d’où l’achat de l’île de Boëdic en 2010, et une relation avec Alexandre Despallières, pendant plus de vingt ans.



J'ai eu rapidement la conviction qu'Alexandre était pour quelque chose dans cette mort-là Sophie Bonnet

Entre les deux hommes, c’est l’antithèse même. Alexandre est beau, solaire et adulé. Olivier, lui, est solitaire et mal-aimé. Pourtant, faste et fureur sont les dénominateurs communs à leur liaison. L’art du mensonge est un savoir prédominant des deux amants, de leur rencontre jusqu’à leur mort. "Ce sont deux grands menteurs tous les deux. J'aurais souvent l'impression que ce sont les deux facettes d'une même pièce de personnalité qui s'imbriquent de manière très mystérieuse", explique Sophie Bonnet.

C’est dans le tout-Paris homosexuel en 1993, qu’Olivier Metzner et Alexandre Despallières se rencontrent. À l’époque un jeune producteur de films et de disques souhaite déposer plainte pour empoisonnement, vol et escroquerie contre Alexandre Despallières. Le célèbre plaideur se charge d’innocenter ce bel apollon en détresse. Dès lors, débute une relation d’emprise et d’immoralité.

C'était quelqu'un dont vous ne pouviez pas vous débarrasser Sophie Bonnet

Dans cette vie d’excès qui prend place, l’un tombe amoureux. L’autre ne l’est pas. "Je pense qu'Olivier Metzner a passionnément aimé Alexandre Despallières. L'inverse n'est pas vrai, selon moi", confesse Sophie Bonnet. Et pour cause, Alexandre Despallières a trouvé en ce génie du barreau, son unique moyen de subsistance. C’est une mainmise sur l’avocat, malheureusement épris par cet ange qui sème la mort.

Cette idylle à sens unique perd de sa magie lorsque le gigolo est arrêté pour le meurtre de son ancien petit ami, Peter Ikin, le célèbre producteur de musique. Le jeu est devenu dangereux et Olivier Metzner a beaucoup à perdre. Pour Sophie Bonnet, Alexandre Despallières comprend qu'il est sur le point de perdre la dernière carte qui lui reste : "À partir de là, il y a une espèce de jeu du chat et de la souris qui va se mettre en place. Alexandre va s'acharner à retrouver sa place, à le faire chanter, escroquer, prendre tout ce qui peut être pris".

Finalement, leur histoire connaîtra une issue doublement fatale : neuf ans après son amant, Alexandre Despallières est décédé en janvier 2022, laissant derrière lui des questions sans réponses.



>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

