Qui était Vanesa Campos, prostituée trans assassinée au bois de Boulogne ?

Vanesa Campos n’avait jamais été une victime… Toute sa vie, elle s’est battue, fièrement, vaillamment, pour gagner sa vie, pour gagner la dignité que la société lui refusait, pour gagner le droit d’être elle-même, tout simplement.

Un joli brin de fille en vérité. Longue chevelure brune, un large sourire habillé de rouge, de grands yeux noirs sous le mascara et les sourcils finement dessinés… C'est ainsi qu’on la voit sur cette photo brandie lors des marches blanches qui ont suivi sa mort, à l’âge de 36 ans.

Ceux qui l’ont côtoyée à l’époque décrivent une femme discrète et gentille, mais avec un caractère bien affirmé. Elle se fait traiter de "travelo", on l’appelle "Monsieur"… Elle feint l’indifférence, dégaine son plus beau sourire et passe, impériale, la tête haute et la poitrine conquérante.

C'était une sacrée grande gueule qui n'avait peur de rien Nicky, amie de Vanesa Campos

Fière, solide, et toujours prête à aider les plus faibles. D'ailleurs on découvrira pendant l’enquête qu’elle avait hébergé plusieurs mois l’un de ses futurs agresseurs, un petit voleur tombé lui aussi dans la prostitution. Selon son amie Nicky, "elle était la première à venir défendre une fille lorsqu'elle se faisait emmerder par des hommes louches durant ses heures de boulot. C'était une sacrée grande gueule qui n'avait peur de rien."

Le soir du drame, Vanesa se retrouve seule face à une meute d’une dizaine d’hommes. Selon l’un d’eux, elle ramasse alors un tesson de bouteille et leur fait face en hurlant : "chicas todas !" ("toutes les filles !")… C’est le cri d’alarme. Puis elle s’effondre, touchée en pleine poitrine. Les Égyptiens vont s’acharner sur son corps à coup de cutter et de matraque.

Vanesa Campos n’avait jamais été une victime. Jusqu’à son dernier souffle, elle n’a pas tremblé. Elle est morte debout.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.

Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.

