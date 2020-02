Affaire Mila : menacée, l'adolescente va pouvoir reprendre sa scolarité

publié le 06/02/2020 à 18:08

Menacée de mort et de viol sur les réseaux sociaux depuis mi-janvier, après la publication d'une vidéo où elle critique l'islam de manière virulente, la jeune Mila va enfin pouvoir reprendre sa scolarité.



"Pour la rescolarisation, la solution est trouvée, en lien avec sa famille", a révélé Jean-Michel Blanquer dans une interview pour Le Dauphiné Libéré. "Je dois bienveillance et protection à tous les élèves de notre pays."



Depuis que cette vidéo controversée a été rendue publique, la lycéenne iséroise de 16 ans n'allait en effet plus en cours. Sa famille a également reçu des menaces et tous ont dû être placés sous protection policière.



"Le Coran, il n'y a que de la haine là-dedans, l'islam c'est de la merde", avait notamment dit Mila sur ces images. Le parquet de Vienne avait ouvert une enquête pour "provocation à la haine à l'égard d'un groupe de personnes, en raison de leur appartenance à une race ou à une religion déterminée". Affaire classée sans suite.



En revanche, l'adolescente a porté plainte pour les menaces de mort et de viol dont elle a été victime. Et les investigations pour en retrouver les auteurs sont toujours en cours.