Affaire Mila : Ibrahim Maalouf dresse un parallèle avec le cas Matzneff

publié le 03/02/2020 à 19:41

Jean-Michel Blanquer, Marlène Schiappa, Zineb El Rhazoui... De nombreuses personnalités ont pris la défense de Mila, une lycéenne de Nord-Isère conspuée et même menacée de mort sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo la montrant critiquer l'islam. Mais certaines célébrités ont la dent beaucoup plus dure envers l'adolescente, à l'image du musicien Ibrahim Maalouf.

Si le trompettiste précise d'emblée que Mila "ne méritait en aucun cas des menaces de mort", il estime toutefois que les propos de la jeune fille sont "honteux", comme le relatent nos confrères du Figaro, lundi 3 février 2020. Le compositeur ne mâche pas non plus ses mots à l'encontre de Zineb El Rhazoui. Sur le plateau de C à Vous, sur France 5, l'écrivaine avait déclaré que Mila était "un modèle pour la jeunesse Française" : "C'est une fille qui a tout compris à ce qu'est l'esprit des Lumières".

1/3

Mila: « Votre religion, c'est de la merde, votre Dieu, je lui mets un doigt dans le trou du c**, merci, au revoir ».



On est tous d’accord que ces propos honteux ne méritent en aucun cas des menaces de mort. Il faut absolument dénoncer et condamner. Cependant, (suite ->) — Ibrahim Maalouf (@ibrahim_maalouf) February 2, 2020

"Démagogie dangereuse"

"Scandalisé" par de tels propos, Ibrahim Maalouf a tenu à réagir : "Encourager l'immoral au prétexte que c'est légal, c'est de la démagogie dangereuse". Et de poursuivre : "C'est ce qu'ont fait certains à l'époque de Matzneff ou ce que défendent les exilés fiscaux, pour prendre deux exemples différents." Le musicien dresse donc un parallèle avec l'affaire Matzneff, du nom de l'écrivain français visé par une enquête pour viols sur mineurs.

2/3

Quand j’entends @ZinebElRhazoui dans @cavousf5:

«Mila pour moi c’est un modele pour la jeunesse française, c est une fille qui a tout compris à ce qu’est l’esprit de l’universalisme, l’esprit des lumières.»

Je suis scandalisé. C’est de l’incitation à la haine. (suite ->) — Ibrahim Maalouf (@ibrahim_maalouf) February 2, 2020

Ibrahim Maalouf a lui-même été condamné à quatre mois de prison avec sursis pour avoir agressé sexuellement une mineure en 2014. Le musicien avait embrassé une collégienne qui effectuait un stage au sein de son studio d'enregistrement en 2013.

3/3

Encourager l’immoral au prétexte que c’est légal, c’est de la démagogie dangereuse. C’est ce qu’ont fait certains à l’époque de Matzneff ou ce que défendent les exilés fiscaux, pour prendre 2 exemples différents.

Pitié, battons nous pour les vraies valeurs 🙏🏽⭐️ — Ibrahim Maalouf (@ibrahim_maalouf) February 2, 2020