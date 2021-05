publié le 17/05/2021 à 17:40

Nordahl Lelandais a été reconnu coupable du meurtre d'Arthur Noyer et condamné à 20 ans de réclusion criminelle avec une période de sureté des deux tiers. L'ancien militaire est également poursuivi pour le meurtre de la petite Maëlys, 8 ans. Tout comme pour le meurtre du caporal, Nordahl Lelandais soutient que la mort de la petite fille est "involontaire."

Jennifer Maeco de Araujo, la mère de la fillette, a réagi à ce procès et la condamnation auprès de BFM TV. "Les premiers jours du procès ont été très difficiles pour moi. (...) J’ai été déçue par le comportement de l’assassin de ma fille car il n’a selon moi toujours pas dit la vérité." "Il a commis deux meurtres, donc il sait ce qu’il fait. Il veut se préserver, se protéger. Tout est contrôlé, calculé", a-t-elle poursuivi.

Le 19 mars, le parquet de Grenoble a requis le renvoi de Nordahl Lelandais devant les assises de l'Isère. Selon une source judiciaire, le procès du suspect dans le meurtre de Maëlys pourrait avoir lieu "au cours du premier trimestre 2022".

Elle veut le voir en prison "jusqu’à la fin de sa vie"

La mère de la petite fille s'est également confiée sur ce futur procès : "Avec ma famille, on a hâte d’y être mais on sera tendu, très tendu car on va voir des images de ma fille, reparler de cette nuit-là, ça va évoquer des moments tragiques."

Elle a adressé un message à sa fille : "Maëlys, tu me manques, tu me manqueras toujours. Je serai toujours là pour toi, je me battrai pour toi jusqu’au bout, j’espère qu’il restera le plus longtemps possible dans sa prison. Jusqu’à la fin de sa vie. Et toi tu resteras dans mon cœur pour toujours (...) J’espère que tu seras quand même un tout petit peu fière de moi ma fille. Je t’aime très fort et j’espère que de là-haut tu es toujours avec nous et tu veilles sur nous."

Le 27 avril dernier, la cour d'appel de Grenoble a rejeté une requête en nullité d'une expertise psychiatrique qui avance notamment que Nordahl Lelandais n'était pas atteint, au moment du meurtre de Maëlys, d'un "trouble psychique ayant aboli ou même altéré son discernement ou le contrôle de ses actes". Les deux experts affirment également que l'ancien maître-chien présente un "état dangereux au sens psychiatrique."