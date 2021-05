publié le 17/05/2021 à 05:39

Les réseaux sociaux sont sans doute à l’origine du meurtre de Marjorie, 17 ans, poignardée vendredi 14 mai à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Le suspect, un adolescent de 14 ans, a été mis en examen dimanche. Il s’était apparement moqué de la petite sœur de Marjorie sur Internet. Elle serait venue en découdre, elle a été tuée.

L'avocat du suspect, Me Gabeaud, l'assure : son client ne voulait pas en arriver là. "C'est un enfant, un adolescent de 14 ans qui n’est pas connu des services de police et de justice, puisque son casier judiciaire est vierge. Il dit qu’il n’a jamais voulu ni même imaginé ou souhaité la mort de la victime. Il se rend compte de son geste, c'est absolument accablant. Il n’est pas question de se plaindre, ça serait indécent, mais il n’en demeure pas moins que mon client est accablé par le poids des responsabilités de son geste et il en est de même pour sa famille qui est complètement perdue, complètement dépassée. Mon client a dit qu’il aurait préféré que ce soit lui qui meure."

Samedi, beaucoup d'habitants du quartier sont venus se recueillir sur les lieux du drame. Des fleurs et des bougies ont été déposées à l'endroit où Marjorie a été assassinée, en plein jour, au milieu de la cité Pierre-et-Marie-Curie. Une marche blanche devrait être organisée dans les prochains jours.

À écouter également dans ce journal

Gaza - Les frappes israéliennes ont tué dimanche 42 Palestiniens à Gaza dont de nombreux enfants dans la journée la plus sanglante de cette semaine d'escalade de violence, tandis que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU n'a abouti à aucune avancée.

Football - Lille a été tenu en échec par Saint-Etienne, dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1 (0-0), tandis que le PSG s’est largement imposé contre Reims (4-0). Lille sera tout de même champion la semaine prochaine s’il s’impose contre Angers. En bas du classement, Nîmes est officiellement relégué.

Vaccin - 20 millions de Français sont primo-vaccinés et l'objectif est d'arriver à 30 millions dans un mois. Les plus de 18 ans peuvent déjà réserver les créneaux de dernière minute et ils pourront réserver n'importe quel rendez-vous à partir du 15 juin, voire avant si la situation le permet.