Affaire Jubillar : comment le podomètre du téléphone de Cédric s'est retrouvé au centre de l'enquête

L'analyse du téléphone de Cédric Jubillar a été source de tensions entre les enquêteurs et les avocats du mari de Delphine. Après plus de six mois d'enquête, les secrets du téléphone n'ont pas encore tout révélé.

Cédric Jubillar n'a pas cherché son épouse, c'est l'accusation du procureur lors de sa conférence de presse le 18 juin dernier. "lorsque les gendarmes sont arrivés, il avait fait l'équivalent de 40 pas, alors qu'avec les gendarmes, quand il va tourner sur la propriété et dans le domicile, il va faire 380 pas, donc les recherches sont assez sommaires", expliquait Dominique Alzéari.

Mais quelques mois plus tard, les expertises contredisent le magistrat. Le nombre de pas est calculé par heure, or Cédric Jubillar a allumé son téléphone à 3h53 du matin, donc les 40 pas, il les a faits en sept minutes. Dans l'heure suivante, avant l'arrivée des gendarmes, il a parcouru 255 pas, ce qui prouve qu'il a cherché Delphine. "C'est une démonstration technique qui est imparable", martèle Alexandre Martin, un des avocats de Cédric Jubillar. "Ceci est un épiphénomène et il y a bon nombre d'autres éléments qui ont été fallacieusement présentés, tordus par les enquêteurs et le parquet", ajoutait-il.

Le téléphone en lui-même est sujet à interrogation, car pour la deuxième fois seulement depuis qu'il le possède, le téléphone de Cédric Jubillar est inactif toute la nuit. Les gendarmes l'ont évidemment analysé et ils ont eu bien du mal, parce qu'ils s'arrêtent tout le temps", écrivaient-ils dans un rapport". L'expertise des batteries du téléphone est, elle, toujours en cours.