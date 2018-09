Affaire Grégory : la veuve de Bernard Laroche réaffirme l’innocence de son mari

Me Gerard Welzer et Marie-Ange Laroche le 2 novembre 2014.

publié le 09/09/2018 à 18:05

34 ans après, la tentaculaire affaire Grégory continue de défrayer la chronique. Marie-Ange Laroche, veuve de Bernard Laroche et sœur de Murielle Bolle, s'est exprimée sur le dossier face aux caméras de BFM TV ce dimanche 9 septembre. Elle a clamé l’innocence de son époux, tué par le père de Grégory, Jean-Marie Villemin.



Marie-Ange Laroche a notamment raconté l'assassinat de son mari : "J'étais devant la porte, Bernard était derrière moi, notre fils Sébastien était derrière la porte. (...). Bernard enclenche la porte du sous-sol pour entrer, moi je descends. Au même moment où je veux descendre, j'ai entendu des pas lourds", se remémore-t-elle. "Je me suis retournée et c'était Villemin qui brandissait un fusil. Il y a eu un dialogue, pas très long. À un moment Bernard a répondu : 'Je te jure Jean-Marie je te comprends, mais ce n'est pas moi qui ai tué ton gosse'".

Mais comme le raconte Marie-Ange Laroche les explications de son mari n'ont pas suffi pour son beau-frère : "Moi j'étais devant Bernard, j'ai fait un mouvement, et au même moment il a tiré. J'ai vu Bernard mettre les mains sur la poitrine et tomber en arrière".

Bernard a été innocenté et assassiné" Marie-Ange Laroche sur BFM TV





Bernard Laroche a un temps été un suspect après la mort du petit Grégory en 1984, à la suite du témoignage de Murielle Bolle, sœur de Marie-Ange Laroche. Après avoir été inculpé, le père de famille a vite été relâché et blanchi faute d'éléments concrets en 1985. Mais Jean-Marie Villemin, le père du petit Grégory, n'a pas supporté cette libération, persuadé que son beau-frère était l'assassin de son fils. Et il a commis l'irréparable en tuant Bernard Laroche.



Dans son intervention sur BFM TV, Marie-Ange Laroche a tenu à rappeler que son mari a été mis hors de cause par la justice dans l'affaire du petit Grégory : "Il a été innocenté et assassiné, donc ça suffit. (...) Je n’ai jamais eu de doute. Bernard est totalement innocent, et je soutiendrai qu'il l'est jusqu’à ma mort".