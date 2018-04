Grégory : L’affaire avant l’affaire

publié le 16/04/2018 à 21:25

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir nous revenons sur l’affaire Grégory, avec un éclairage tout à fait original, un retour aux sources de l’affaire dans les trois années qui ont précédé le meurtre de l’enfant. Comment et pourquoi tout a commencé ? Quelles ont été les premières cibles du corbeau? Que disait-il dans ces appels téléphoniques, près de 800. D’ailleurs y avait-il un ou plusieurs corbeaux ? Un couple pervers ? Ou une femme qui déguisait sa voix ? Où l’auteur des coups de fils ou des lettres anonymes trouvait-il les informations intimes qu’il révêlait dans le but de faire le plus de mal possible à ses victimes ? Et – au delà des menaces, qu’est-ce qui a déclenché le passage à l’acte, le meurtre d’un enfant de 4 ans…



La voix rauque



Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

Thibault Solano, auteur du livre « La voix rauque » qui vient de paraitre aux éditions Les Arènes, Jacques Expert, journaliste, ex-directeur des programmes de RTL. Il avait suivi l’affaire Grégory pour France Inter à l’époque.