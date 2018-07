publié le 28/07/2017 à 22:34

Chacun campe sur ses positions. Murielle Bolle a été confrontée à son cousin dans l'affaire Grégory ce vendredi 28 juillet en fin d'après-midi. En 1984, alors adolescente, elle avait mis en cause son beau-frère Bernard Laroche, puis elle s'était rétractée. Ces dernières semaines, l'un de ses cousins a témoigné pour la première fois et a affirmé que la jeune fille avait été frappée et menacée à l'époque, avant de revenir sur ses déclarations. Leur confrontation s'est achevée vers 18 heures. C'est désormais parole contre parole. La confrontation aura duré près de quatre heures. Les avocats parlent d'un face à face très tendu.



Ce cousin, témoin de dernière minute, disait vouloir aider à approcher de la vérité ou en tout cas comprendre ce qui avait pu pousser Murielle Bolle à revenir sur ses aveux il y a plus de 33 ans, et à faire machine arrière pour s'en tenir à une seule et même version depuis des décennies. Mais Murielle Bolle n'a pas vacillé. Elle répète qu'elle n'a pas vu Bernard Laroche kidnapper le petit Grégory. Elle assure également que ce revirement éclair au tout début de l'affaire, n'a rien à voir avec des pressions ou des violences qu'auraient exercé sa famille le 5 novembre 1984, contrairement à ce qu'affirme son cousin.

Le dossier est aujourd'hui loin d'être refermé

Un témoin qui s'est décrédibilisé selon l'avocat de Murielle Bolle, Maître Jean-Paul Teissonnière. "Le 5 novembre, elle est vue par le juge Lambert, le 6 novembre elle est vue par le juge Lambert, le 7 novembre, interview en gros plan sur France 2. S'il y avait eu les traces de coup qu'on nous décrit, bien entendu on les aurait vues", estime l'avocat. Murielle Bolle espère désormais pouvoir sortir de prison. Une audience est prévue vendredi prochain mais le procureur général de Dijon précise ce vendredi soir que ce cousin reste "un témoin non seulement précieux mais crédible". "Le dossier est aujourd'hui loin d'être refermé", ajoute le magistrat.