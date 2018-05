publié le 16/05/2018 à 09:28

Les trois principaux suspects de l'affaire Grégory ne le sont plus. D'après leurs avocats, les mises en examen de Murielle Bolle et de Marcel et Jacqueline Jacob, les grands oncle et tante de la victime disparue il y a 33 ans, ont été levées, a-t-on appris mercredi 16 mai. Une décision de la chambre de l'instruction de Dijon.



Les contrôles judiciaires qui pesaient sur les trois mis en examen ont été simultanément levés par les magistrats, ont indiqué les avocats après avoir pris connaissance du délibéré de la chambre. Celui de Murielle Bolle avait déjà été partiellement levé en avril dernier.





"C'est une très belle victoire pour nous : Murielle Bolle est innocente, s'est réjoui l'un de ses conseils, Me Christophe Ballorin. Sa mise en examen tombe, son contrôle judiciaire également. Murielle Bolle est libre et innocente". "C'est également le cas pour les époux Jacob", a-t-il ajouté.

Pas d'indice grave et concordant

La chambre de l'instruction a considéré "qu'il n'y avait pas d'indice grave et concordant laissant à penser qu'elle ait pu participer à l'infraction qui lui est reprochée", a précisé Me Ballorin. "Avec une autre composition, la décision a été toute autre", a ajouté l'avocat, en rappelant que la chambre de l'instruction de Dijon est présidée depuis fin 2017 par Dominique Brault, l'ancienne présidente Claire Barbier se consacrant désormais exclusivement à l'instruction de l'affaire. "L'affaire Grégory n'est pas terminée. Il est souhaitable qu'elle ne se termine que lorsqu'on connaîtra le coupable", a-t-il poursuivi.

À l'automne 1984, Murielle Bolle, alors âgée de 15 ans, avait accusé son beau-frère Bernard Laroche, lors d'une garde à vue devant les gendarmes, d'avoir enlevé Grégory, avant de se rétracter. Ce dernier avait été incarcéré puis relâché avant d'être tué d'un coup de fusil par son cousin Jean-Marie Villemin, le père de l'enfant, en 1985.



Trois décennies plus tard, l'accusation soupçonnait cette femme aujourd'hui âgée de 48 ans d'avoir participé à l'enlèvement et soutient que sa rétractation s'explique par des violences familiales subies à l'époque - ce qu'elle conteste. Les deux septuagénaires Jacqueline et Marcel Jacob étaient quant à eux soupçonnés d'avoir été les "corbeaux" de l'affaire, à l'origine de plusieurs lettres anonymes bien renseignées et d'être aussi impliqués dans l'enlèvement et la mort du garçonnet dans le cadre d'un "acte collectif".