Affaire Grégory : de la découverte du corps au meurtre de Bernard Laroche

publié le 11/02/2021 à 06:05

Le 16 octobre 1984, dans la nuit, le jingle de RTL retentit pour annoncer la découverte du corps d'un enfant de 4 ans, retrouvé dans la Vologne, une rivière des Vosges. C'est la première fois que l'on entend parler de ce qui deviendra "'l'affaire Grégory".

Ses parents, Christine et Jean-Marie Villemin, forment a priori un couple heureux mais subissent en réalité depuis des années - eux et d'autres membres de leur famille - du harcèlement de la part d’anonymes. Un ou plusieurs "corbeaux" tentent de leur faire peur, via des courriers et des appels téléphoniques, sur fond de vraies-fausses révélations, rumeurs et des menaces à peine voilées.



Michel Mary, jeune journaliste au Nouveau Détective à l'époque, a passé les premiers mois de l'enquête sur place, a vécu tous les rebondissements de cette incroyable affaire et tenté de percer les secrets de cette famille déchirée par le conflit. "La haine remonte aux années 1930. C'est une haine ancestrale dont Jean-Marie Villemin a hérité", explique le fait-diversier.

Aux origines de la haine

C'est en effet la haine et la jalousie qui semblent être au cœur de cette affaire. Jean-Marie Villemin est contremaître dans une usine de la région, sa femme, elle, vient "d'un autre milieu", plus favorisé. Mais qui serait jaloux au point de tuer le petit Grégory ?

Dans un numéro de 116 pages, Le Nouveau Détective tente de répondre en passant tout au crible : les vieux conflits familiaux mais aussi des éléments pas forcément pris au sérieux à l'époque. Dans cet épisode des Voix du crime, Michel Mary nous raconte les origines de la haine entre le clan Jacob et le clan Villemin et revient sur les débuts de l'enquête, de la découverte du corps du petit Grégory au meurtre de Bernard Laroche et à la mise en cause de Christine Villemin.

Dans le second épisode de ce podcast, vous retrouverez Jean-Marie Villemin dans le box des accusés aux Assises. Un procès auquel a assisté Michel Mary et pendant lequel a résonné la voix du corbeau...

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro de Diane Douzillé, Nathalie Renoux, Jérôme Florin et Jean-Alphonse Richard. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Une fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue une affaire criminelle. Un podcast RTL Originals.