Mathilde Croguennec : 1 meurtre, 43.000 suspects et une incroyable enquête

Nous sommes le 25 juin 2005. Mathilde Croguennec, 18 ans, se rend à sa première rave-party. Ses parents ont hésité avant d'autoriser leur fille tout juste majeure à s'y rendre, mais elle a insisté, c'est la première fois qu'une fête techno est autorisée, encadrée par la préfecture. On annonce la présence d'un millier de gendarmes pour assurer la sécurité de la fête, il n'y a donc aucun risque, plaide Mathilde. La jeune fille ajoute qu'elle ne sera pas seule puisque son petit copain Adrien, ses cousines et d'autres amis, seront également sur place.

La fête a lieu non loin de Carnoët, un village de 730 habitants dans les Côtes- d'Armor, sur un site de 60 hectares. Pendant plusieurs jours, la musique techno va vibrer dans la campagne bretonne, la drogue va circuler et l'alcool va couler à flots. Samedi soir, c'est l'apothéose de la fête, là où il y a le plus de monde. Pas moins de 43.000 "teufeurs" sont attendus. Et c'est justement ce soir-là que Mathilde a choisi pour s'y rendre avec sa petite troupe d'amis.

Une nuit blanche se prépare, nuit blanche qui sera courte pour Mathilde… Le lendemain, dimanche 26 juin, vers 11 heures du matin, alors que les teufeurs émergent d'une dernière nuit de transe, deux festivalières tombent par hasard dans un bois voisin sur le corps d'une jeune femme à moitié dénudée. Elle est morte, lardée de coups de couteau, elle a été égorgée, il s'agit de Mathilde Croguennec. À côté du corps, les gendarmes découvrent un préservatif ensanglanté et, un peu plus loin, le couteau qui a servi au crime.

Une enquête qui paraît impossible

L'enquête débute avec autant de suspects que de participants au Teknival. 43.000 personnes sont désormais dans la ligne de mire des gendarmes, il va falloir les passer en revue et jamais l'expression retrouver une aiguille dans une botte de foin n'a été aussi judicieuse et pourtant, malgré l'ampleur de la tâche, les investigations vont faire jaillir la lumière.



La Voix du Crime de cet épisode, c'est Me Fanny Colin. Avocate du père de Mathilde, elle a suivi toute l'affaire dans le camp des parties civiles, les débuts douloureux de l'enquête, le travail titanesque des gendarmes l'arrestation du meurtrier et son procès….

