Affaire Godard : pourquoi l'enquête pourrait être rouverte, 20 ans après la disparition de la famille

En 2012, c'est le clap de fin pour l'affaire Godard. Treize ans plus tôt, ce docteur normand disparaissait en mer avec sa femme et ses deux enfants. Lettres d'un corbeau, traces de sang, crâne de sa fille Camille et ossements du Dr Godard lui-même... de nombreuses découvertes ont rythmé l'enquête ouvrant de multiples pistes. Pourtant, impossible de résoudre le mystère principal : si la famille est morte, comment et pourquoi ?

Aujourd'hui encore l'énigme persiste. D'autant plus que le bateau loué par le Dr. Godard en septembre 1999 n'a jamais été retrouvé. "C'est quelque chose d'extrêmement troublant et qui serait un des éléments susceptibles de permettre une réouverture du dossier", explique Me Jean de Mézerac dans Les Voix du crime. L'avocat est, depuis les débuts de l'affaire, le conseil des proches de Marie-France Godard, la femme d'Yves Godard dont le corps n'a jamais été retrouvé.

"On savait que le docteur Godard était un excellent marin, il connaissait parfaitement la zone, poursuit Me de Mézerac. On a retrouvé en janvier 2000 un sac avec des affaires familiales pas très loin de la zone où on avait retrouvé l'annexe (du bateau, ndlr). Et dans ce sac, il y avait des affaires personnelles de Marie-France. Au sein de ce sac, on découvre un marteau, très curieusement... et ce marteau nous a fait penser qu'il avait pu, le cas échéant, servir au docteur Godard à créer un trou dans la coque et calculer une chute du bateau au-dessus d'une fosse marine, la zone des Casquets."

Tout élément nouveau substantiel permettrait la réouverture du dossier jusqu'en 2032 Me Jean de Mézerac

Au moment de l'affaire, la prescription des crimes étaient de 10 ans. "Donc expiration 2022, explique Me Jean de Mézerac. Mais il y a quelques années est intervenue une réforme de la prescription portant en matière criminelle celle-ci à 20 ans, de sorte que tout élément nouveau substantiel permettrait la réouverture du dossier jusqu'en 2032."

Pour autant, la famille des disparus ne cherche plus à obtenir la vérité. "Je pense que sa recherche, c'est effectivement la paix et refermer définitivement ce dossier qui est un immense drame, conclut Me de Mézerac. Il faut que vous sachiez que je n'y étais pas personnellement, mais la petite Camille a quand même été enterrée avec un pseudo petit cercueil. Il y avait juste le crâne de cet enfant de sept ans à l'intérieur du cercueil."

Preuve, selon l'avocat, qu'il faut voir l'humain au-delà du côté médiatique et mystérieux de l'énigme Yves Godard.

