Qui était Christian Poucet, patron syndicaliste assassiné un an après la disparition de la famille Godard ?

Deux hommes, deux cold cases. Des affaires non élucidées. Mais si le mystère plane toujours sur la mort du Dr. Godard, sur ses circonstances, pour Christian Poucet, les choses sont claires : c’est un assassinat au grand jour. Et très probablement, un contrat. Le patron de la CDCA a été tué de 7 balles de gros calibre, à bout portant.

Pour les proches de Poucet, ses amis de la CDCA, pas de doute : c’est un crime d’État. Le chef a forcément été éliminé à cause de ses activités syndicales, parce qu’il dérange. De fait, Christian Poucet est le leader tout puissant d’une organisation particulièrement remuante.

Il est l’héritier du poujadisme, ultra-libéral, populiste et populaire : la CDCA accompagne les commerçants, elle les encourage à attaquer en justice mais elle les aide aussi à se défendre. Au tribunal, Christian Poucet joue souvent les avocats, il adore plaider.

Ça y est, j'ai trouvé la faille, j'arrête ce combat en janvier, c'est fini Christian Poucet

En 96, ce tribun bouillonnant est rattrapé par la justice. Il va passer plus d’un an derrière les barreaux pour détention d’armes et menaces de mort sur un juge, un magistrat qui s’intéresse de près aux affaires de la CDCA. Car au fil des ans, Poucet le syndicaliste est aussi devenu un businessman. Pour les commerçants et les artisans qui veulent échapper au fisc, il a mis au point un système de délocalisation.



C’est à ce système que le Dr Godard avait eu recours... Godard, membre très impliqué de la CDCA en Normandie. Il ne faisait pas le coup de poing, mais c’était une sorte de penseur du mouvement, le trésorier aussi. Et c’était un proche de Christian Poucet, qui sera d’ailleurs interrogé à sa mort.

Un mois avant sa propre mort, Poucet avait eu cette phrase troublante : "ça y est, j'ai trouvé la faille, j'arrête ce combat en janvier, c'est fini". Mais de quoi parlait-il, quelle faille, dans quel système ? Est-ce pour cela qu’il a été tué ? Une affaire politique, ou une histoire de gros sous ? Sauf coup de théâtre, on ne le saura jamais. La justice a prononcé un non-lieu en 2014. Comme dans l’affaire Godard, le mystère demeure.

>> Les Voix du crime sont avocats ou avocates, enquêteurs ou enquêtrices, proches de victimes, de suspects ou de coupables. Ces témoins-clefs se confient au micro des journalistes de RTL. Des témoignages inédits, qui apportent un éclairage nouveau sur la justice et les grandes affaires criminelles d’aujourd’hui.



Deux fois par mois, l'une de ces Voix du crime nous raconte son point de vue sur une affaire criminelle. Un podcast RTL.