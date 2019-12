Affaire Gabriel Matzneff : l’écrivain peut-il être rattrapé par la justice ?

publié le 30/12/2019 à 13:45

Après #MeeToo, le goût autoproclamé de Gabriel Matzneff pour les "moins de 16 ans" et pour le tourisme sexuel avec de jeunes garçons ne passe plus. L'écrivain de 83 ans a jusqu'à présent échapper à la justice et pour l'instant le délai de prescription des faits est dépassé.

En effet, Vanessa Springora évoque une atteinte sexuelle et dans ce cas le délai de prescription se situe entre 10 et 20 ans après la majorité de la victime. Un délai largement dépassé pour l'éditrice qui a aujourd'hui 47 ans.

Mais on ne peut pas exclure pour le moment, l'ouverture d'une enquête, ne serait-ce que pour vérifier la nature des faits rapportés. Cependant, même si les faits sont requalifiés en viol, là encore le délai de prescription sera dépassé et l'enquête sera donc classée sans suite.

Il faudrait qu'une autre victime de faits plus récents se manifeste et relate des agissements qui ne sont pas prescrits. Dans ce cas seulement, Gabriel Matzneff pourrait être poursuivi.

Néanmoins, plusieurs questions restent en suspens : l'écrivain aurait été entendu à plusieurs reprises par la brigade des mineurs dans le passé sans être inquiété ensuite. L'association Innocence en danger assure avoir déposé plainte contre x pour apologie de viol sur mineurs en 2013, en lien avec les ouvrages de Gabriel Matzneff, sans suites judiciaires là encore.