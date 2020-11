Elisa Pilarski et le chien de son compagnon, Curtis.

11/11/2020

Ce mardi 10 novembre, le compagnon d'Elisa Pilarski, jeune femme enceinte dont le corps avait été retrouvé criblé de morsures de chien en forêt de Retz (Aisne), a affirmé que son chien ne pouvait être responsable de sa mort. Mais un témoignage remet en cause les dires de Christophe Ellul.

Ce dernier a en effet déclaré : "Curtis est innocent. Il n'aurait jamais tué Elisa". Mais le témoignage de son ex-compagne jette le trouble sur son innocence. Lors d'un reportage diffusée par l'émission Sept à Huit ce dimanche 8 novembre, elle raconte avoir rencontré Christophe Ellul il y a 20 ans. Sous le faux nom de Stéphanie, elle relate être tombée enceinte de Christophe Ellul. Il avait alors emménagée chez elle avec son Rottweiler. Selon elle, le comportement du chien est vite devenu inquiétant.

"J’avais pris un petit chat, un bébé. On était chez moi, dans mon salon. Je suis partie un moment aux toilettes, j’ai entendu un grognement du chien. Le chien avait attrapé le chat par la nuque. Le chat n’était pas encore mort. Il m’a dit 'attends, je vais le finir'. Donc il est sorti avec le petit chat et quand je lui ai demandé où était le chat, car je voulais au moins l’enterrer, il m’a dit 'je l’ai jeté à la poubelle'", déclare-t-elle.

"Le chien s'est mis sur moi en me coinçant"

Selon Stéphanie, son chien avait été dressé au mordant par son maître. Elle raconte être restée parfois seule avec l'animal dans la maison. Un jour, "je ne sais pas pourquoi son chien a commencé à grogner comme s’il voulait avoir la mainmise sur moi. J’ai senti que ce n’était pas bon. Je suis partie dans ma chambre, le chien m’a suivie tout en étant assez menaçant. Je me suis cachée sous ma couette. Le chien s’est mis sur moi, sur le lit, en me coinçant et en grognant. J’ai fait la morte toute la matinée jusqu’à ce que Christophe Ellul rentre", confie-t-elle.

S'il s'avère que Curtis est coupable de la mort d'Elisa Pilarski, Christophe Ellul pourrait être mis en examen pour homicide involontaire. L'importation illégale de pitbull et le dressage au mordant peuvent être des facteurs aggravants.