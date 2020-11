publié le 06/11/2020 à 20:39

Le procureur de la République de Soissons a publié mardi 3 novembre un communiqué sur les conclusions de l'enquête à propos de la mort d'Élisa Pilarski.

C'est l'épilogue d'une histoire qui avait horrifié la France. Il y a un an, on retrouvait dans une forêt de l'Aisne le corps sans vie d'Élisa Pisarski criblé de morsures de chien. Cette jeune femme enceinte de 6 mois avait été mortellement attaquée lors d'une promenade avec Curtis, le pitbull de son compagnon.

Ce dernier avait immédiatement mis en cause une meute de chiens de chasse à courre qui était à proximité. Une campagne anti-chasse avait été lancée et même relayée par des influenceurs qui présentaient les chiens de chasse comme responsables de cette attaque. Les chasseurs ont été traité d'assassins, ils ont été jetés en pâture sur les réseaux sociaux, alors même que selon la société de vènerie aucun accident corporel humain n'avait jamais été révélé au cours d'une partie de chasse à courre.

Les tests ADN confirment sans aucun doute l'innocence absolue des chiens de chasse Eric Brunet





Après un an d'enquête, les expertises ont enfin parlé cette semaine. Les tests ADN et l'analyse des morsures confirment sans aucun doute possible la responsabilité du pitbull Curtis et l'innocence absolue des chiens de chasse.

Dans cette affaire, on a aussi découvert que Curtis était issu d'une sélection de chiens de combat illégale en France. Si on veut interdire la chasse à courre, organisons un débat démocratique mais cessons d'exploiter des faits divers au détriment de la vérité.