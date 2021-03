Affaire d'Outreau : comment les experts ont été décrédibilisés

publié le 20/03/2021 à 07:30

"Quand on paye 15 euros des expertises au tarif d'une femme de ménage, on a des expertises de femme de ménage". Le 17 novembre 2005 à la sortie d'une journée d'audience du procès en appel de l'affaire d'Outreau, Jean-Luc Viaux sidère l'opinion. En une phrase il vient de déconsidérer son propre travail d'expert psychologue.

L'événement n'est pas anodin, bien qu'il reflète une certaine réalité. "Ça discrédite les expertises", juge aujourd'hui Maître Marc Pantaloni dans Les Voix Du Crime. Lors de ce procès en appel, l'avocat parisien représentait trois enfants. Deux d'entre eux accusaient l'abbé Wiel, et un autre son père, l'huissier Marécaux. Les deux mis en cause avaient été condamnés en première instance, au même titre que six autres personnes dont Myriam Badaoui et Thierry Delay. Au total, sur 17 accusés, 11 avaient alors été acquittés.

Un "Tchernobyl judiciaire", décrira-t-on, auquel les déclarations de Jean-Luc Viaux n'ajouteront que de la confusion. Avant sa prise de parole, une autre experte, Mme Griset intervient lors du procès en appel qui se déroule à Paris. "Elle est à tort ridiculisée", se souvient Maître Pantaloni.

Sur la base de dessins réalisés par les enfants et interprétés par ses soins, elle livre ses interprétations à la cour : elle y voit la marque d'attouchements. "Ça fait rire la cour, décrit l'avocat. Parce que personne n'a la perception de ce que c'est que le travail d'un psychologue et que c'est toujours facile de rire d'un discours qui est un discours de professionnel".

Au-delà de ces paroles discréditées et moquées, la médiatisation de l'affaire, une des plus emblématiques de l'histoire judiciaire française, mènera certains experts à se prononcer alors qu'ils ne font pas partie de l'affaire. "Il y a des experts extérieurs à la procédure qui vont, par souci de médiatisation personnelle aussi parfois, aller au soutien de la décrédibilisation des expertises judiciaires telle qu'elle existe dans le dossier", regrette aujourd'hui Maître Pantaloni.

Lors du procès en appel, tous les accusés seront acquittés après les rétractations des enfants qui avaient mis en cause l'abbé Wiel et surtout, le revirement de la principale protagoniste, Myriam Badaoui. D'un autre côté, 12 enfants ont bien été reconnus victimes au terme de la procédure. Pour tenter de comprendre où la justice a dysfonctionné, la commission parlementaire d'Outreau sera lancée en 2006, avec à la clé des "changements partiels", résume aujourd'hui Maître Pantaloni, notamment en ce qui concerne les auditions des enfants.