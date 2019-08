publié le 30/08/2019 à 11:58

Ses mensonges avaient conduit 17 personnes en prison, avant que 13 d'entre elles ne soient acquittées. Myriam Badaoui, mère incestueuse condamnée à 15 ans de prison dans l'affaire Outreau, a été condamnée à huit mois d'emprisonnement pour "vol" et "falsification de chèques". Elle écope aussi de cinq années d’interdiction de détenir une arme, rapporte Ouest-France.



Myriam Badaoui est une actrice clef de l'affaire d'abus sexuels du début des années 2000 d'Outreau (Nord-Pas-de-Calais). Après que ses enfants aient dénoncé les abus sexuels qu'elle leur a fait subir avec son mari Thierry Delay, Myriam Badaoui avait soutenu la culpabilité de six des suspects avant de se rétracter. Ces six suspects, d'abord condamnés, ont finalement été acquittés en appel.

Dans cette affaire, une dizaine d'enfants avaient été reconnus victimes d'abus sexuels. Les atermoiements judiciaires avaient conduit l'affaire à prendre une tournure politique. Une enquête administrative avait conclu à l'absence de faute disciplinaire des magistrats.