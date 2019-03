Démission de Barbarin : "Un verdict sévère mais juste", juge Alain Duhamel

publié le 07/03/2019 à 20:36

Une condamnation suivie d'une démission. Le cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon depuis 2002, a annoncé qu'il allait remettre sa démission au pape François après sa condamnation à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé les abus sexuels d'un prêtre.



La condamnation du cardinal Barbarin constitue une peine légère et symbolique. Mais le fait qu'il ait décidé de présenter sa démission ça constitue une sorte d’auto-sanction beaucoup plus lourde. On sait qu'il est condamné par le tribunal de la République mais au-delà de ça, c'est l'Église de France, son fonctionnement, son secret qui est mis en cause.

Le cardinal Barbarin a conscience du fait que, malgré lui, il a affaibli l'image de l'Église catholique car il est le premier prélat de France. Cela pèse aussi très lourd dans sa décision de présenter sa démission. Ce qui est, pour le coup, un verdict sévère mais juste.