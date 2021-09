Affaire Balkany : quelle est la vie de Patrick et Isabelle aujourd'hui ?

Le 13 septembre 2019, Patrick Balkany est condamné à 4 ans de prison ferme pour fraude fiscale. Le 12 février 2020, 4 mois après, Patrick Balkany sort de prison. Quelle est la vie des Balkany aujourd’hui ?

Au micro de Jour J de Flavie Flament, Isabelle Balkany détaille le quotidien "très difficile" du couple sous bracelets électroniques. Elle parle d'"un enfermement au-delà des murs". "Effectivement, si elle dit qu'elle a pensé récemment à mettre fin à ses jours, c'est qu'elle ne va pas très bien. C'est ce que beaucoup disent de ceux qui les côtoient encore aujourd'hui", explique Julien Martin, journaliste au service politique du Nouvel Obs et auteur du livre Les Balkany.

"Je pense que d'un point de vue de la santé, ils ne vont pas bien, ni l'un, ni l'autre. Patrick Balkany ne s'est jamais vraiment remis de ses mois d'incarcération, ni elle de sa tentative de suicide. Ils vivent dans un très beau moulin, mais c'est une sorte de prison dorée", ajoute Julien Martin. Le couple Balkany peut sortir quelques heures par jour dans le jardin et "puis surtout on les a privés de leur 'bébé', la ville de Levallois-Perret et du sens de leur vie", précise-t-il.

"Aujourd'hui à Levallois, on les regarde de deux manières. À la fois en respectant ce qu'ils ont fait à Levallois (..) et à la fois comme des personnes qui ont beaucoup fraudé et dont on peut enfin s'éloigner parce qu'ils sentent un peu trop le souffre", conclut Julien Martin.

