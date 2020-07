publié le 10/07/2020 à 18:46

Après 10 expertises judiciaires, l'enquête sur la mort d'Adama Traoré en 2016 après son interpellation par des gendarmes va se poursuivre, puisque une nouvelle expertise a été demandée par les juges.

Ce sont des médecins belges qui vont réaliser cette expertise, d'une part parce que beaucoup d’experts français se sont déjà penchés sur ce dossier. Il fallait donc trouver de nouveaux experts habilités. D'autre part, cela éloigne l’affaire de l’exposition médiatique.

Du côté des gendarmes mis en cause, les avocats réclamaient il y a encore quelques jours la clôture des investigations. Pourtant, aujourd’hui, Me Rodolphe Bosselut n’est pas tout à fait hostile à cette décision : "L'avantage de cette nouvelle expertise, c’est qu’elle met un nom sur ce que nous évoquons depuis longtemps, à savoir l’hyperthermie maligne et qu’elle demande à ce que cette hypothèse soit investiguée. C’est le coup de chaleur."

Adama Traoré a-t-il succombé à ce coup de chaleur ? Ses antécédents médicaux sont-ils les seuls responsables de son décès ? C’est la théorie soutenue par les gendarmes depuis le début de l’affaire. Un témoin-clé auditionné au début du mois a aussi décrit l’état d’épuisement d’Adama Traoré quelques minutes avant son interpellation mais les experts belges mandatés ce jour vont bien étudier l’intégralité des hypothèses.

Parmi elles, celle de l’asphyxie positionnelle potentiellement liée au plaquage ventral que les gendarmes ont exécuté.

